Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sank um 1,98 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag mit klaren Verlusten geschlossen. Im Späthandel brachte eine negative Eröffnung an den US-Börsen weiteren Abwärtsdruck, nachdem es bereits am Vormittag klar nach unten gegangen war.

Der ATX sank um 1,98 Prozent auf 3.122,23 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 1,80 Prozent auf 1.577,09 Zähler hinab. Auch die westeuropäischen Pendants des heimischen Leitindex schlossen klar tiefer.

Die Aufmerksamkeit blieb auf die rasant steigende Inflation und die damit verbundenen geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken gerichtet. Nachdem in der Vorwoche die Europäische Zentralbank (EZB) im Fokus gestanden hatte, warten Marktbeobachter nun auf die am Mittwoch vorliegenden Ergebnisse der FOMC-Sitzung der Federal Reserve. Zuletzt hatte die Teuerung in den USA im Mai den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht.

sto/ste

ISIN AT0000999982