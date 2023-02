Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,18 Prozent tiefer

Die Wiener Börse hat am Freitag mit moderaten Kursverlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX konnte seine Verlaufsverluste am Nachmittag deutlich eingrenzen, es blieb aber dennoch ein kleines Minus von 0,18 Prozent auf 3.379,45 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime beendete die Sitzung um 0,09 Prozent tiefer auf 1.700,87 Punkten.

Im Fokus des Handelstages stand der US-Arbeitsmarktbericht. Die US-Wirtschaft hat im Jänner deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, die Arbeitslosenquote ist auf 3,4 Prozent gesunken und außerdem hat sich auch die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend deutlich aufgehellt. Da die US-Notenbank Fed bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt berücksichtigt, sorgten die guten Daten für Spekulationen, dass die Fed ihre Zinserhöhungspolitik im Kampf gegen die hohe Inflation noch länger fortsetzt.

RHI Magnesita gingen mit einem Aufschlag von 5,1 Prozent ins Wochenende, auch Porr (plus 3,5 Prozent) und AT&S (plus 3,4 Prozent) schlossen deutlich höher. Banken konnten ihre Verlaufsverluste zum Handelsende hin etwas eingrenzen. Erste Group (plus 0,03 Prozent) drehten sogar noch minimal ins Plus. Bei BAWAG blieb ein kleines Minus von 0,1 Prozent, bei Raiffeisen Bank International stand ein etwas größerer Abschlag von 2,4 Prozent.

