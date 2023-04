Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,2 Prozent im Minus

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Nach einem positiven Auftakt drehte der ATX am Vormittag ins Minus. Eine gefallene US-Inflationsrate für März brachte kurzzeitig Unterstützung bevor es wieder nach unter ging. Der Leitindex beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,20 Prozent bei 3.226,03 Punkten. Der ATX Prime verlor 0,15 Prozent an Wert bei 1.629,15 Zählern.

Die Inflation in den USA hat im März deutlich nachgelassen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen sank von 6,0 Prozent im Februar auf 5,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Befragte Experten hatten 5,2 Prozent erwartet.

Die Aktien von Frequentis gaben um ein Prozent nach. Das Wiener Technologieunternehmen hat 2022 einen deutlich höheren Umsatz und Auftragseingang verzeichnet. Der Gewinn und das operative Ergebnis (EBIT) lagen aber etwas unter dem Vorjahreswert, teilte die auf Kommunikationstechnologie spezialisierte Firmengruppe mit.

spo/sto

ISIN AT0000999982