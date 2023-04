Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,4 % tiefer

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Verlusten beendet. Stärkere Abgaben im Verlauf wurden am Nachmittag aber wieder wettgemacht. Der heimische Leitindex ATX schloss 0,41 Prozent tiefer bei 3.262,32 Punkten. Der ATX Prime verlor 0,39 Prozent auf 1.646,78 Zähler.

Datenseitig standen am Mittwoch Inflationszahlen im Fokus. Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im März deutlich abgeschwächt, die Kern-Teuerung stieg aber auf ein Rekordniveau. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte und vorläufige Zahlen damit bestätigte. Im Februar hatte die Rate mit 8,5 Prozent deutlich höher gelegen. Im Gegensatz zur allgemeinen Inflation stieg die Kerninflation weiter an. Mit 5,7 Prozent wurde der höchste Stand seit Bestehen des Währungsraums markiert.

In Österreich ist die Teuerung im März dann wieder unter die 10-Prozent-Marke gefallen. Treibstoff- und Heizölpreise sind kräftig zurückgegangen und haben die Inflation auf 9,2 Prozent gedrückt, wie die Statistik Austria bekanntgab.

Unter den Einzelwerten in Wien stachen die Aktien des schwergewichteten Stahlkonzerns voestalpine hervor - sie gaben um satte 6,3 Prozent nach. Gestützt haben dürften dagegen die ebenfalls schwergewichteten Bankwerte. BAWAG, Raiffeisen Bank International (RBI) und Erste Group legten zwischen 0,6 und 1,2 Prozent zu.

