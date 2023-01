Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,4 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Donnerstag leicht im Plus geschlossen. Der ATX beendete den vorletzten Handelstag des Jahres mit einem kleinen Aufschlag von 0,44 Prozent bei 3.136,62 Punkten. Der Index steuer damit eine negative Jahresperformance von fast minus 19 Prozent an.

Auch an anderen Börsen gab es nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften für heuer bereits ihre Bücher geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein, hieß es. Nach einem überweiten Strecken stabilen Verlauf ging es im Späthandel dank der freundlichen Eröffnung der US-Börsen dann noch etwas nach oben.

