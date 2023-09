Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,45 Prozent im Plus

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit gestiegenen Notierungen aus dem Handel gegangen. Damit entzog sich der heimische Aktienmarkt wie bereits zum Wochenauftakt dem verhaltenen europäischen Umfeld. Der ATX gewann an seinem dritten Gewinntag in Folge 0,45 Prozent auf 3.193,31 Punkte. Der breitere ATX Prime schloss um 0,42 Prozent fester bei 1.616,37 Zählern.

An den übrigen Aktienmärkten Europas dominierten am Dienstag hingegen die negativen Vorzeichen. Für eine trübe Anlegerstimmung sorgten schwache Einkaufsmanagerindizes aus dem chinesischen Dienstleistungssektor, die die jüngsten Hoffnungen auf eine Besserung am Immobilienmarkt wieder in den Hintergrund rücken ließen.

Die Anleger würden sich zudem sorgen, dass der Trend auch auf die bisher starken Dienstleister in Europa überschwappen könnte, erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Ebenfalls schwächer als erwartete Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone taten ihr übriges.

spa/ste

ISIN AT0000999982