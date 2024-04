Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,5 Prozent höher

Die Wiener Börse hat am Montag an die Erholung der vergangenen Tage angeknüpft. Der ATX stand zum Handelsende 0,49 Prozent höher bei 3.554,19 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,43 Prozent auf 1.779,06 Zähler. Auch das europäische Umfeld schloss überwiegend in der Gewinnzone.

"Nachdem es am Wochenende im Nahen Osten ruhig geblieben ist, setzen die Anleger darauf, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommt", kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Datenseitig gestaltete sich der Wochenstart ruhig. Mit Blick auf die heimischen Einzelwerte waren mit AT&S und Lenzing zwei Titel, die zuletzt Federn gelassen hatten, stark gesucht.

