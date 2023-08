Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,51 Prozent höher

Die Wiener Börse hat am Mittwoch einen ruhigen Handelstag mit moderaten Gewinnen beendet. Der heimische ATX gewann 0,51 Prozent auf 3.183,66 Punkte. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es um 0,44 Prozent auf 1.610,97 Zähler hoch.

Wichtige Impulse und Datenveröffentlichungen fehlten, die Blicke dürften sich bereits auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen richten. Wie in der Früh bekannt wurde, ist die chinesische Wirtschaft in die Deflation gerutscht. Eine schwache Konsumnachfrage sowie Probleme am Immobilienmarkt führten im Juli zu einem Rückgang des allgemeinen Preisniveaus um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Meldung brachte aber keine klare Richtungsvorgabe: einerseits werden damit die Konjunktursorgen mit Blick auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt untermauert, andererseits dürfte eine nachlassenden Preisdynamik die Hoffnungen auf ein Ende der weltweiten Zinsanhebungen durch die Notenbanken bestätigen.

ISIN AT0000999982