Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,54 Prozent fester

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen und konnte so einen Teil der kräftigen Vortagesverluste wettmachen. Der heimische Leitindex ATX kletterte um 0,54 Prozent auf 3.297,54 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,49 Prozent auf 1.656,85 Zähler zu. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, die Meldungslage war zum Wochenausklang dünn.

Am Vortag hatte der Wiener Markt kräftige Einbußen erlitten - US-Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, hatten die Marktstimmung international belastet. Am Freitag standen Aussagen von Christine Lagarde im Fokus. Die EZB-Präsidentin hat die Entschlossenheit der Notenbank bekräftigt, im Kampf gegen die Inflation nicht nachzulassen. "Kurshalten ist mein Mantra für geldpolitische Zwecke, keine Frage", sagte Lagarde am Freitag in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

In Wien konnten Warimpex um satte 8,8 Prozent anziehen, Schoeller-Bleckmann kletterten um 4,2 Prozent und auch Lenzing gingen mit einem klaren Aufschlag von 2,2 Prozent ins Wochenende. voestalpine profitierten von einem positiven Analystenkommentar und gewannen zwei Prozent. Abwärts ging es dagegen für Porr, die Titel des Baukonzerns büßten 1,8 Prozent ein. Andritz und Pierer Mobility fielen um jeweils 1,3 Prozent.

kat/ste

ISIN AT0000999982