Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,6 % fester

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit moderaten Gewinnen beendet. Nach überraschenden US-Daten am Nachmittag legte der heimische Aktienmarkt zeitweise deutlicher zu, gab einen Teil der Gewinne aber wieder ab. Der ATX schloss mit 3.224,43 Punkten 0,58 Prozent höher. Der ATX Prime verbesserte sich um 0,57 Prozent auf 1.616,55 Zähler.

In den USA sind die Erzeugerpreise im Oktober weniger stark gestiegen als zuvor von Ökonomen erwartet worden war. Des dürfte den Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen deutlich weiter anzuheben, etwas verringern. Besser als erwartet fiel auch die ZEW-Umfrage unter deutschen Finanzexperten aus. Der ZEW-Konjunkturerwartungsindex lag im November bei minus 36,7 Punkten statt der prognostizierten minus 51,0 Zählern.

Unter den Einzelwerten am Wiener Aktienmarkt standen heute Rosenbauer und Vienne Insurance Group (VIG) im Fokus. Beide Unternehmen präsentieren heute ihr Ergebnis aus den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres. Rosenbauer-Anteile büßten deutliche 1,9 Prozent an Wert ein. Die Papiere der VIG notierten am Schluss unbewegt.

