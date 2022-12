Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,7 % tiefer

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit deutlichen Verlusten beendet. Nach einem ruhigen Handel mit leichten Abgaben am Vormittag ging es im Verlauf deutlicher nach unten. Am Nachmittag dürften vor allem negativ ausgefallene Daten vom US-Immobilienmarkt für Verkäufe gesorgt haben.

Der österreichische Leitindex ATX büßte 0,68 Prozent ein auf 3.122,96 Zähler. Der breitere ATX Prime ging bei 1.564,05 Punkten und 0,58 Prozent tiefer aus dem Handel.

In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe den sechsten Monat in Folge gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe sanken im November gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet.

