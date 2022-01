Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,72 Prozent tiefer

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Abschlägen beendet. Eingebettet in ein ebenfalls schwächeres europäisches Börsenumfeld fiel der heimische Leitindex ATX um 0,72 Prozent auf 3.837,53 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gab ebenfalls um 0,72 Prozent auf 1.921,98 Punkte nach. Damit endete die bereits drei Tage dauernde Aufwärtsrallye am Wiener Markt, der ein tiefroter Wochenstart vorangegangen war.

Vor allem die anhaltenden Zinsängste belasten weiterhin die Märkte. Derzeit werden am Markt fünf Zinsschritte der US-Notenbank Fed erwartet. Ob die Notenbank auf jeder der planmäßig noch sieben Zinssitzungen in diesem Jahr ihren Leitzins anheben könnte, hatte Fed-Chef Powell zuletzt offen gelassen. Viele Analysten rechnen schon bei der nächsten Sitzung der Notenbank am 16. März mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte.

Die stärksten Abschläge in Wien im prime market mussten Frequentis mit minus 4,48 Prozent hinnehmen. Auch Addiko Bank büßten 3,08 Prozent ein, gefolgt von Raiffeisen Bank International, die trotz eines freundlichen Analystenkommentars 2,14 Prozent verloren. Andritz fielen 1,92 Prozent. Aufwärts ging es für die Post, nämlich mit plus 1,21 Prozent. Auch sImmo gewannen 1,13 Prozent.

kat/ste

ISIN AT0000999982