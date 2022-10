Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,8 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 2.887,32 Punkten. Das bestimmende Tagesthema an den Märkten war die Leitzinsentscheidung der EZB.

Die Notenbank hatte am Donnerstag im Kampf gegen die Inflation ihre Zinsen um 75 Basispunkte angehoben. Die Entscheidung war aber im Vorfeld weitgehend erwartet worden und wirkte sich nicht nachhaltig im Handel aus.

Gut gesucht waren nach Meldung von Quartalszahlen AMAG und schlossen mit einem Plus von 3,2 Prozent. Bei hohem Volumen fest zeigten sich auch Lenzing und legten 4,6 Prozent zu. Unter den größeren Verlierern fanden sich Verbund (minus 0,4 Prozent) und AT&S (minus 1,1 Prozent).

ISIN AT0000999982