Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 1,3 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,32 Prozent und 3.105,76 Punkten. Verluste von jeweils über 3 Prozent gab es in den Index-Schwergewichten voestalpine und Lenzing. Auch an anderen Börsen in Europa gab es Verluste von um die ein Prozent. Belastet wurden die Märkte von den Ängsten vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten.

Gute Wirtschaftsdaten aus China wurden vor diesem Hintergrund weitgehend ignoriert. Auch die Frage nach weiteren Zinsschritten ist etwas in den Hintergrund gerückt, aber nicht vom Tisch. Mit Spannung erwartet wird daher der am Mittwochabend anstehende Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank.

mik/sto

ISIN AT0000999982