Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 1,61 Prozent fester

Die Wiener Börse hat am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Von Sitzungsbeginn an ging es am Wiener Markt kontinuierlich nach oben, gestützt von positiven Vorgaben der Wall Street vom Vortag. Mit der Veröffentlichung frischer US-Inflationsdaten sprang der heimische Leitindex dann auf ein noch höheres Niveau und schoss um 1,61 Prozent fester auf 3.160,23 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 1,55 Prozent auf 1.602,43 Zähler zu.

In den USA hat sich die Inflation im Juni weiter abgeschwächt und fiel zudem noch ein wenig besser aus als am Markt erwartet worden war. Die US-Konsumentenpreise stiegen demnach zum Vorjahr um 3,0 Prozent, Analysten hatten mit 3,1 Prozent gerechnet. Im Mai war die Rate noch bei 4,0 Prozent gelegen. Die Kerninflation fiel ebenfalls deutlich von 5,3 Prozent im Mai auf 4,8 Prozent im Juni. Hier hatten Ökonomen 5,0 Prozent prognostiziert. Die Zahlen hellten die Marktstimmung auf und nahmen den Investoren ein wenig die Sorge vor noch weiter anziehenden US-Leitzinsen.

Die Kursgewinne zogen sich am Mittwoch quer durch alle Sektoren. Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich allerdings Bankaktien im Vergleich besonderes gut gesucht. Raiffeisen Bank beendeten die Sitzung 2,7 Prozent höher, Erste Group gewannen 2,6 Prozent und BAWAG verbuchten einen Aufschlag von 1,3 Prozent. Auch ATX-Schergewichte wie OMV (plus 1,8 Prozent), voestalpine (plus 3,1 Prozent) und Lenzing (plus 3,5 Prozent) zogen den Leitindex klar nach oben. Am untersten Ende des Kurszettels lagen Agrana mit minus 6,6 Prozent, die Aktien des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns werden am heutigen Mittwoch ex Dividende gehandelt.

kat/sto

ISIN AT0000999982