Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt am Freitag klar im Plus

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit deutlichen Aufschlägen beendet. Auf Wochensicht bleibt damit ein moderater Rücksetzer. Der österreichische Leitindex ATX legte vor dem Wochenende nochmals um 2,2 Prozent zu auf 3.099,87 Punkte. Für den breiteren ATX Prime ging es um ebenfalls 2,2 Prozent hoch auf 1.564,10 Einheiten. Am Montag waren die beiden Indizes noch mit 3.120,59 bzw. 1.571,89 Zähler gestartet.

Konjunkturdaten sind am Freitag eher negativ ausgefallen. So hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Mai stärker als erwartet eingetrübt und die Industrieproduktion in der Eurozone ist im März unter Druck geraten. Mit Blick auf die Geldpolitik der Notenbanken, können Konjunkturdaten aber auch einer konterintuitiven Einfluss auf die Börsenkurse haben, da sie ein schnelleres und entschlosseneres Einschreiten der Zentralbanken wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen könnten.

Unter den Einzelwerten standen die Post AG und Agrana nach Zahlen im Fokus. Die Österreichische Post-Papiere legten um 1,4 Prozent zu, während die Agrana-Titel um 0,6 Prozent tiefer schlossen. Die größten Verluste verzeichneten aber die Aktien der Addiko Bank mit minus 3,6 Prozent. Anteilsscheine der Strabag und von AT&S verteuerten sich hingegen deutlich um jeweils mehr als neun Prozent.

spo/kat

ISIN AT0000999982