Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt am Mittwoch mit plus 0,25 %

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit moderaten Aufschlägen beendet. Stärkere Gewinne gegen Mittag wurden im Verlauf des Nachmittags aber wieder abgegeben. Der Leitindex ATX schloss 0,25 Prozent höher bei 3.249,87 Punkten. Der ATX Prime legte um 0,29 Prozent zu auf 1.630,74 Zähler.

Einige Analysten erklärten die europaweit gute Börsenstimmung mit der Hoffnung auf eine abflauende Inflation. "Die Anleger klammern sich an alle Daten, die auf einen nachlassenden Preisdruck hindeuten, und das dürfte morgen erneut der Fall sein", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets und spielte damit auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen an.

Andere Marktbeobachter verwiesen auf die Hoffnungen, dass die wirtschaftliche Eintrübung in Europa und den USA weniger stark ausfällt als befürchtet, so ein Analyst vom Broker ActivTrades. Eine Einschätzung, die auch Börsenexperte Andreas Lipkow teilt: "Die Marktteilnehmer finden sich langsam mit einem US-Zinsniveau von fünf Prozent ab und setzen auf eine schnelle Konjunkturerholung in China. Diese Wirtschaftsbelebung könnte das Potenzial haben, sogar eine Rezession in Europa letztendlich doch noch abwenden zu können."

Von der Erwartung auf eine möglicherweise weniger starke Gangart der weltweiten Notenbanken profitierten am Mittwoch Immobilien-Aktien - so auch in Wien: CA Immo und UBM legten um jeweils 1,6 Prozent zu. Immofinanz gewannen 1,7 Prozent, während s Immo um deutlich 2,1 Prozent nachgaben.

spo/sto

ISIN AT0000999982