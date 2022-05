Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt bei 3.286,05 Punkten

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen und konnte damit den Erholungskurs vom gestrigen Donnerstag fortsetzen. Der ATX schloss um 0,52 Prozent fester bei 3.286,05 Punkten. Zwar konnte der heimische Leitindex zeitweise noch deutlicher zulegen, die eher maue Marktstimmung an der Wall Street vor dem Wochenende drückte jedoch auch auf die hiesigen Kurse.

Im Fokus standen am Freitag einerseits eine Vielzahl an Konjunkturdaten, darunter Inflations- und Wirtschaftszahlen aus dem Euroraum. Aber auch die laufende Berichtssaison erreichte in Wien am Freitag ihren vorläufigen Höhepunkt. Mit der OMV und der Erste Group legten zwei Indexschwergewichte im ATX Prime ihre Zahlen zum ersten Quartal vor. Daneben öffneten auch die Strabag, Andritz, Palfinger und AMAG ihre Bücher.

pma/kat

ISIN AT0000999982