Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt bei 3.329,69 Punkten

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit deutlichen Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Im Handelsverlauf rutschte der heimische Leitindex immer tiefer in die Verlustzone ab und stand zum Schluss 2,23 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs bei 3.329,69 Punkten. Auch der etwas breitere ATX Prime gab zur Wochenmitte um 2,14 Prozent auf 1.675,71 Einheiten nach.

Allgemein war die Marktstimmung in Europa am Mittwoch schwach. Weiterhin sorgt der Ukraine-Krieg für angespannte Stimmung an den Märkten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt Japan zu einem Handelsembargo gegen Russland aufgefordert. So soll der Sanktionsdruck wegen des Angriffskrieges auf sein Land erhöht werden, sagte Selenskyj in einer Video-Ansprache vor dem Parlament in Tokio.

pma/mik

ISIN AT0000999982