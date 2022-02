Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt bei 3.893,57 Punkten

Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit Kursverlusten in das Wochenende verabschiedet. Nach anfänglichen Gewinnen rutschte der heimische Leitindex ATX im Verlauf um über ein Prozent in die Verlustzone, konnte einen Teil der Verluste jedoch wieder aufholen.

Zum Schluss stand der ATX mit einem Minus von 0,59 Prozent bei 3.893,57 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,53 Prozent auf 1.951,89 Einheiten nach. Im europäischen Vergleich konnte sich der heimische Aktienmarkt damit noch gut halten: der DAX in Frankfurt stand kurz vor Handelsschluss bei minus 1,8 Prozent.

pma/kat

ISIN AT0000999982