Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt bei 3.938,58 Punkten

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit klaren Zugewinnen geschlossen. Nach den satten Verlusten zum Wochenauftakt, konnten Entspannungssignale im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland die Kurse europaweit stützen. Der heimische Leitindex ATX ging mit einem Plus von 1,24 Prozent bei 3.938,58 Punkten aus dem Handel. Andernorts waren die Aufschläge noch deutlicher, so stand der DAX in Frankfurt kurz vor Handelsschluss bei einem Plus von rund 1,9 Prozent.

Die Verluste vom Wochenauftakt sind damit zwar noch nicht wieder aufgeholt, am Montag hatte der heimische Leitindex noch um über drei Prozent nachgegeben. Jedoch scheint die jüngste Entspannung im schwelenden Ukraine-Russland-Konflikt bei Anlegern wieder für Kauflaune zu sorgen. So wurde am Dienstag laut russischen Angaben, ein Teil der eigenen Truppen von der Grenze abgezogen.

ISIN AT0000999982