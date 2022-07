Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt erneut im Minus

Die Wiener Börse hat den Mittwochshandel mit Verlusten bestritten. "Die Finanzmärkte bleiben in einer nervösen Grundstimmung und einem anhaltenden Risk-off-Modus", hatten die Helaba-Experten in der Früh vorausgeschickt.

Der heimische Leitindex ATX schloss um 0,61 Prozent tiefer bei 2.762,36 Einheiten. Am Vortag hatte der heimische Leitindex mehr als drei Prozent verloren. Für den ATX Prime ging es um 0,60 Prozent auf 1.401,40 Zähler hinab.

Die US-Dienstleister haben ihr Wachstumstempo im Juni weiter verringert, war am Nachmittag bekannt gegeben worden. Der Einkaufsmanagerindex fiel auf 55,3 Zähler von 55,9 Punkten im Mai und damit den dritten Monat in Folge, wie aus der kürzlich veröffentlichten Firmen-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das Barometer sank auf das niedrigste Niveau seit Mai 2020, als die US-Wirtschaft mit den Auswirkungen der ersten Coronaviruswelle zu kämpfen hatte.

sto/kat

ISIN AT0000999982