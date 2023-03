Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt etwas schwächer

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit leichten Abgaben aus dem Handel gegangen. Der ATX gab 0,25 Prozent auf 3.537,86 Einheiten ab. Der ATX Prime sank um 0,29 Prozent auf 1.779,24 Zähler. Die Abgaben im europäischen Umfeld fielen zumeist etwas höher aus.

Am Nachmittag hatten Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen. So hält Powell nach einer Verringerung des Zinserhöhungstempos künftig wieder größere Zinsschritte für möglich. "Obwohl sich die Inflation in den vergangenen Monaten abgeschwächt hat, ist es noch ein weiter Weg bis zur Rückkehr zu einer Inflationsrate von zwei Prozent, der wahrscheinlich holprig sein wird", sagte der Fed-Chef am Dienstag vor einem Senatsausschuss in Washington.

sto/kat

ISIN AT0000999982