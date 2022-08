Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Montag mit Abgaben aus dem Handel verabschiedet. Im Fokus standen am heutigen Handelstag Quartalszahlen der Erste Group. Am morgigen Dienstag legen im Zuge der voranschreitenden Berichtssaison auch AT&S und Raiffeisen Ergebnisse vor.

Der heimische Leitindex ATX verlor 0,40 Prozent auf 3.016,04 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,27 Prozent auf 1.524,46 Zähler hinab. Leichte Zuwächse an der Wall Street konnten hierzulande im Späthandel keine Unterstützung liefern.

sto/ste

ISIN AT0000999982