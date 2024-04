Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt im Minus

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursverlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX konnte aber einen Teil der Verlaufsverluste mit einem starken Finish wettmachen, es blieb am Ende ein kleines Minus von 0,15 Prozent auf 3.566,61 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,18 Prozent auf 1.788,04 Zähler. Im Fokus des Handelstages standen Aussagen eines US-Notenbankers, die die Zinssenkungserwartungen dämpften.

Untermauert wurden diese Aussagen dann am Nachmittag von einem soliden US-Arbeitsmarktbericht. Experten sehen angesichts der jüngsten Daten keine Eile bei Zinssenkungen geboten - allerdings stehen bis zur Sitzung der US-Notenbank am 12. Juni noch einige Preisdaten zur Veröffentlichung an, die Einfluss auf den weiteren geldpolitischen Kurs nehmen können.

In Wien ging die Berichtssaison weiter. Rosenbauer legte Zahlen für 2023 vor, der Feuerwehrausrüster hat im abgelaufenen Jahr wieder Gewinne geschrieben. Die Aktien schlossen um 1,5 Prozent fester. Mit Blick auf die Branchentafel gingen Ölwerte mit Kursgewinnen aus dem Handel, während Bankaktien Abschläge verbuchten.

