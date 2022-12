Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt im Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Am Nachmittag hatten US-Inflationszahlen den Handel in Schwung versetzt, nachdem die Teuerungsdaten die Wahrscheinlichkeit einer etwas moderateren Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) zur morgigen Wochenmitte erhöhten.

Der heimische Leitindex ATX gewann 0,43 Prozent auf 3.148,83 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,42 Prozent auf 1.574,17 Zähler hinauf.

