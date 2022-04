Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt klar im Minus

Die Wiener Börse hat den Montagshandel mit deutlichen Verlusten bestritten. Der ATX ging um 2,07 Prozent tiefer bei 3.227,02 Einheiten aus dem Handel. Für den ATX Prime ging es um 1,94 Prozent auf 1.626,93 Punkte hinab. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich schwächer.

Steigende Zinserwartungen drückten die Stimmung an den Märkten ebenso wie die Zero-Covid-Politik in China. Letztere dürfte für starke Einbußen bei den Ölpreisen verantwortlich sein, was Titel aus der Erdöl- und Gasbranche stark belastete. Indes wirkte sich das Präsidentschaftswahlergebnis in Frankreich nicht stark auf die Börsen aus; der amtierende Staatschef Emmanuel Macron gewann gegen die rechte Herausforderin Marine Le Pen, was erwartet worden war.

sto/ste

ISIN AT0000999982