Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt klar im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Montag mit klar Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Auch wenn die US-Börsen im europäischen Späthandel höher in die Börsensitzung gestartet waren, dürfte ihr sehr schwacher Freitagsschluss belastet haben. Überdies hatte am Vormittag ein "Flashcrash" an der Stockholmer Börse für Unruhe an den Aktienmärkten gesorgt.

Der heimische Leitindex ATX ging um 1,51 Prozent tiefer bei 3.236,28 Einheiten aus dem Handel. Der ATX Prime verlor 1,40 Prozent auf 1.630,08 Zähler.

Konjunkturdaten konnten zum Wochenbeginn kaum Impulse setzen. Vielmehr dürfte sich bereits heute die Aufmerksamkeit auf die zur Wochenmitte stattfindende Zinssitzung der Federal Reserve richten. Ein Zinsschritt nach oben von 50 Basispunkten wird mehrheitlich erwartet.

sto/ste

ISIN AT0000999982