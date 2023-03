Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt klare 1,4 % im Minus

Die Wiener Börse hat nach der deutlichen Erholung vom Vortag am Mittwoch wieder nachgelassen. Besonders gegen Ende des Handelstages folgten die heimischen Indizes dem negativen Trend am US-Markt, wo die Anleger sich vor dem US-Zinsentscheid am Abend zurückhaltend zeigten. Der heimische Leitindex ATX büßte 1,39 Prozent ein auf 3.183,34 Punkte. Der marktbreitere ATX Prime schloss 1,33 Prozent tiefer bei 1.608,94 Einheiten.

Am Markt wird mehrheitlich mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte gerechnet. Die jüngsten Verwerfungen an den Finanzmärkten wegen den Schwierigkeiten bei mehreren kleineren US-Banken sowie der Credit Suisse haben zu einer Neuevaluierung geführt. "Wäre die Volatilität an den Finanzmärkten nicht gewesen, hätte die Fed auf der heutigen Sitzung wahrscheinlich eine Zinserhöhung um 50 Bp vorgenommen", schätzen die Marktexperten der UniCredit. Da aber auch die 25 Bp. laut den Experten der Helaba nur zu 85 Prozent eingepreist sind, könnte der Markt auch in diesem Fall reagieren.

ISIN AT0000999982