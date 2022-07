Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt knapp behauptet

Die Wiener Börse hat am Dienstag knapp behauptet geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 2.868,17 Punkten. Der ATX Prime schloss mit einem winzigen Abschlag von 0,01 Prozent bei 1.451,67 Zählern.

Noch im Frühhandel hatten Konjunkturängste angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs, hoher Inflation, Zinserhöhungserwartungen und neuer Lockdowns in China die Börsen belastet. Der am Vormittag veröffentlichte ZEW-Index der deutschen Konjunkturerwartungen war überraschend schlecht ausgefallen und untermauerte dieses Bild. Der Euro fiel vor diesem Hintergrund erstmals seit 2002 auf die Eins-zu-Eins-Parität zum US-Dollar.

Die meisten Börsen konnten ihre Verluste am Nachmittag jedoch aufholen, bzw. drehten überhaupt knapp ins Plus. Positive Impulse brachte am Nachmittag eine freundliche Eröffnung der US-Börsen.

mik/kat

ISIN AT0000999982