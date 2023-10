Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt knapp behauptet

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0389 vom 27.10.2023 muss es im richtig heißen: 0,13 Prozent im Minus bei 3.020,72 (nicht: unverändert) ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Freitag nach der feiertagsbedingten Pause etwas tiefer geschlossen. Der ATX ging um 0,13 Prozent im Minus bei 3.020,72 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht gab der heimische Leitindex damit um 0,45 Prozent nach. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,14 Prozent auf 1.519,38 Zähler nach und verbucht ein Wochenminus von 0,6 Prozent.

Zunehmende geopolitische Risiken, hohe US Staatsanleihe-Renditen sowie unterschiedlich ausgefallene Quartalsberichte hätten die Märkte in dieser Woche belastet, erklärte Analystin Martina Valenta von der Erste Group. Richtungsweisend dürfte für den Wiener Aktienmarkt die kommende Woche werden, wenn mit Erste Group, OMV, Verbund und Andritz die größten Schwergewichte Einblick in ihre Bücher geben.

spa/kve

ISIN AT0000999982