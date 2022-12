Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt leicht im Plus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen. Eine Fülle an Konjunkturdaten aus den USA und Europa brachte nur wenig Impulskraft. Der ATX steigerte sich um 0,21 Prozent auf 3.231,49 Einheiten. Der ATX Prime stieg um 0,13 Prozent auf 1.615,81 Zähler.

Nach etwas schwächer als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten vom Arbeitsmarktdienstleister ADP und europäischen Inflationsdaten dürften am Abend die Blicke nun auf den Konjunkturbericht der Federal Reserve ("Beige Book") gerichtet sein. Auch eine Wortmeldung des Chefs der US-Notenbank, Jerome Powell, wird von Investoren in die Waagschale gelegt. Als Vertreter der wichtigsten Zentralbank der Welt analysieren Marktbeobachter die Meldungen Powells minutiös, denn sie dürften Einblick in die Denkprozesse der Währungshüter geben.

sto/mik

ISIN AT0000999982