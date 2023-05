Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt mit kleinem Minus

Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursverlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX pendelte im Handelsverlauf in einer engen Bandbreite um den Vortagesschluss und wechselte dabei einige Male die Vorzeichen. Das wichtigste heimsche Aktienbarometer beendete die Sitzung dann um 0,13 Prozent tiefer auf 3.176,93 Einheiten und verbuchte damit den vierten Verlusttag in Folge.

Der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA sowie die weitere Entwicklung von Konjunktur, Inflation und Geldpolitik standen international weiterhin im Fokus. In Wien stand die Post nach Quartalsergebnissen im Rampenlicht. Das Unternehmen hat im 1. Quartal kräftig zugelegt, die Aktien gehörten mit plus 3,4 Prozent zu den größten Tagesgewinnern im prime market. Mit Blick auf die Branchentafel konnten Ölwerte zulegen, während Versorger Abschläge hinnehmen mussten.

kat/ste

ISIN AT0000999982