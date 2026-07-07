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07.07.2026 17:44:00

Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt mit minus 1,2 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Besonders Technologiewerte sind international unter Druck gekommen, was auch auf Europas Aktienmärkten Spuren hinterlassen hat. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit Abschlägen von 1,18 Prozent auf 6.488,23 Punkte. Der breiter aufgestellte ATX Prime baute 1,10 Prozent auf 3.191,43 Zähler ab. Auch an den wichtigsten Börsen Europas war ein durchwachsener Handel zu beobachten.

International hat der Elektronikriese Samsung die Märkte durcheinandergewirbelt - mit den massivsten Auswirkungen auf die Technologiewerte. Samsung legte eigentlich hervorragende Quartalszahlen vor. Doch die Samsung-Aktien seien bereits mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch zu übertreffen gewesen seien, fasste ein Marktbeoachter zusammen. Die Abwärtsbewegungen im Technologiesektor ging auch dem steirischen Halbleiterhersteller AT&S nicht spurlos vorüber. AT&S gaben heute satte 10,4 Prozent nach.

moe/mik

ISIN AT0000999982

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