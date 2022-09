Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt mit minus 1,8 Prozent tiefrot

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit sehr starken Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schwächte sich um satte 1,84 Prozent auf 2.647,43 Einheiten ab. Auch mit den europäischen Leitbörsen ging es tief in den Minusbereich.

Die Analysten der Helaba verwiesen auf unzählige Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten. "Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Lage in der Ukraine, hohe Energiekosten und Inflationsraten, steigende Zinsen und Lieferkettenprobleme auch infolge der Pandemie und ebenso sich eintrübende wirtschaftliche Erwartungen sind zu nennen und trüben in der Summe die Perspektiven an den Aktienbörsen", formulierten die Experten.

Zusätzlich Verkaufsdruck übte am Berichtstag eine erneut sehr schwache Stimmung an der Wall Street auch in Europa aus. Zudem ist die Inflation in der führenden europäischen Volkswirtschaft, Deutschland, auf den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren gesprungen. Angetrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen legten die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent zu. Diese jüngsten Daten bestärkten erneut die Sorgen der Anleger vor weiter deutlich steigenden Leitzinsen, welche die Wirtschaft belasten werden.

ste/sto

ISIN AT0000999982