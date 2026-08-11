ATX
|
6 673,99
|
1,03
|
0,02 %
|
11.08.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt mit plus 0,3 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag nach anfänglicher Schwäche mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX gewann zum Handelsschluss 0,30 Prozent auf 6.672,96 Punkte. Der ATX Prime legte 0,35 Prozent auf 3.288,26 Zähler zu. Das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich mit leichten Zugewinnen.
Für Unsicherheit sorgt die Situation zwischen den USA und dem Iran und den Verhandlungen zur Öffnung der Straße von Hormuz. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, die Signale der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin gaben die Ölpreise ihre deutlichen Kursgewinne aus dem frühen Handel wieder ab. Zuletzt gingen sie wieder etwas nach oben.
In Österreich zog heute der Wiener Technologiekonzern Frequentis mit guten Zahlen für das erste Halbjahr die Blicke auf sich. Frequentis schlossen mit einem Zuwachs von 6,2 Prozent.
moe/spa
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 674,08
|0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX setzt Rekordrally -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.