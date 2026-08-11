Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt mit plus 0,3 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag nach anfänglicher Schwäche mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX gewann zum Handelsschluss 0,30 Prozent auf 6.672,96 Punkte. Der ATX Prime legte 0,35 Prozent auf 3.288,26 Zähler zu. Das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich mit leichten Zugewinnen.

Für Unsicherheit sorgt die Situation zwischen den USA und dem Iran und den Verhandlungen zur Öffnung der Straße von Hormuz. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, die Signale der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin gaben die Ölpreise ihre deutlichen Kursgewinne aus dem frühen Handel wieder ab. Zuletzt gingen sie wieder etwas nach oben.

In Österreich zog heute der Wiener Technologiekonzern Frequentis mit guten Zahlen für das erste Halbjahr die Blicke auf sich. Frequentis schlossen mit einem Zuwachs von 6,2 Prozent.

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