Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt mit plus 0,8 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag den Handel mit Zuwächsen beendet. Der ATX verbuchte ein Plus von 0,83 Prozent auf 6.672,27 Punkte. Der breitere ATX Prime zog um 0,87 Prozent auf 3.282,20 Einheiten hoch. An den europäischen Börsen gab es ähnliche Tendenzen.

Datenseitig richteten sich heute die Augen auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, der auf eine Erholung hindeutet. Demnach hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August weiter vom Einbruch infolge des Iran-Kriegs erholt. Stabilisierend wirkten auch die fallenden Ölpreise.

Die Blicke der Anleger gehen aber bereits verstärkt gegen das Ende der Woche. Am Freitag steht nämlich der Auftritt des US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim US-Notenbanktreffen in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming) auf der Agenda. Hier wird es vor allem um mögliche Aussagen zur künftigen Geldpolitik gehen.

In Österreich konnte der steirische Leiterplattenhersteller AT&S mit plus 4,8 Prozent die Vortagesverluste zu einem Großteil wieder wettmachen und profitierte von der international etwas besseren Situation der Halbleiterwerte. Die Ölwerte fanden sich in einer relativ weiten Spreizung zwischen minus 0,2 Prozent und plus 2,6 Prozent.

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