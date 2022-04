Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt mit Zugewinnen

Die Wiener Börse ist am Freitag mit höheren Kursen aus dem Handel gegangen. Der ATX hatte dabei im Verlauf zeitweise mehr als ein Prozent hinzugewonnen. Gegen Ende der Handelssitzung verlor der heimische Leitindex jedoch an Schwung und er gab sein Plus fast gänzlich ab. Letzten Endes konnte der ATX jedoch Aufschläge von 0,28 Prozent auf 3.320,36 Einheiten in das Wochenende retten. Beim breiteren ATX Prime waren es zum Schluss Zugewinne von 0,31 Prozent auf 1.670,89 Punkte.

Im Fokus standen vor dem Wochenende zahlreiche Konjunkturdaten. Einerseits stieg die Inflation im Euroraum auf ein neues Rekordhoch. Andererseits hat sich die Industriestimmung in den USA überraschend eingetrübt. Die Lage am US-Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr robust, wie der heutige offizielle Arbeitsmarktbericht zeigte.

pma/sto

ISIN AT0000999982