Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt moderate 0,16 % tiefer

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch etwas tiefer beendet. Vor dem US-Zinsentscheid am Abend dürften Anleger vorsichtig agiert haben. Der ATX schloss 0,16 Prozent tiefer bei 3.180,68 Punkten. Der ATX Prime gab am Ende 0,15 Prozent nach auf 1.608,11 Zähler.

Am Markt wird mehrheitlich erwartet, dass die US-Notenbank Federal Reserve das Zinsband um 0,25 Prozentpunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent erhöhen wird. Wichtiger werden aber die Aussagen von Fed-Chef Powell danach sein, und ob er eine Pause für den Zinserhöhungszyklus in Aussicht stellt.

Mit Blick auf den Fed-Entscheid fanden auch Konjunkturdaten Beachtung. Die US-Privatwirtschaft hat im April deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat kamen 296.000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 150.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem hat sich das Wachstumstempo der US-Dienstleister im April beschleunigt.

spo/mik

ISIN AT0000999982