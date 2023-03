Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt tiefrot, Banken unter Druck

Die Wiener Börse hat am Montag vor dem Hintergrund der kursierenden Sorgen um den US-Bankensektor mit starken Verlusten geschlossen. Der ATX büßte 4,08 Prozent auf 3.305,33 Punkte ein. Auch an anderen Börse ging es stark nacht unten. So verloren der DAX und der Euro-Stoxx-50 jeweils rund 3 Prozent.

Belastet wurde der ATX von den Verlusten der Bankwerte. BAWAG verloren 9,0 Prozent, Aktien der Erste Group fielen um 5,5 Prozent und RBI gaben um 3,7 Prozent nach. Banktitel fanden sich europaweit unter den größeren Verlierern. Aber auch Aktien anderer Branchen gaben in Wien stark nach.

Hintergrund der Verluste sind weiter die Entwicklungen rund um die in Schieflage geratene Silicon Valley Bank. Die US-Aufsichtsbehörden hatten zwar wegen Turbulenzen in Teilen des US-Bankensektors eingegriffen, doch die Unsicherheit bleibt.

