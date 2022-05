Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt um 0,7 Prozent höher

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zugewinne aus dem Handel gegangen. Der ATX beendete die heutige Sitzung mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 3.027,74 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,60 Prozent auf 1.527,67 Einheiten zu. Europaweit zeigten sich die Märkte am Dienstag nach dem sehr schwachen Wochenauftakt etwas erholt. Deutlichere Verlaufsgewinne gaben die Indizes gegen Handelsende jedoch wieder ab.

Konjunkturdaten aus Deutschland konnten am Dienstag positiv überraschen, hatten jedoch auf die Märkte keinen merklichen Einfluss. Der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen hellte sich im Mai überraschend auf. Der Indikator mit einem Zuwachs von minus 41,0 auf minus 34,3 Punkte positiv überraschen. Analysten hatten zuvor eigentlich einen weiteren Rückgang auf minus 43,5 Punkte erwartet.

pma/spo

ISIN AT0000999982