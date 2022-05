Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt um 0,98 Prozent tiefer

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Abschlägen beendet. Der Leitindex ATX schloss nach einem volatilen Handelstag mit zahlreichen Vorzeichenwechseln am Ende um 0,98 Prozent tiefer auf 3.120,26 Einheiten. Der ATX Prime gab um 1,07 Prozent auf 1.571,74 Zähler nach. Der schwache Handelsstart der Wall Street trübte auch am Wiener Markt die Stimmung und ließ das wichtigste heimische Aktienbarometer am Nachmittag deutlich ins Minus rutschen.

Datenseitig stand zum Wochenausklang der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Die US-Wirtschaft hat im April außerhalb der Landwirtschaft 428.000 neue Stellen geschaffen, Analysten hatte nur mit 380.00 neuen Jobs gerechnet. Die Arbeitslosenquote stagnierte bei 3,6 Prozent, hier hatten Ökonomen einen leichten Rückgang auf 3,5 Prozent erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, Analysten hatten im Schnitt 0,4 Prozent prognostiziert.

In Wien zeigten sich Energiewerte, die am Vortag massive Verluste erlitten hatten, über weite Strecken ein wenig höher, sie brachten ihre Gewinne aber nicht über die Ziellinie. Bei den Aktien des Ölkonzerns OMV ging es um 0,4 Prozent nach unten. Verbund fielen um 0,1 Prozent und EVN gaben um 0,5 Prozent nach. Die beiden Stromversorger Verbund und EVN hatten am Donnerstag binnen eines Handelstages über 5,4 Mrd. Euro an Marktwert verloren. Hintergrund waren Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), darüber nachzudenken, deren Gewinne abzuschöpfen.

ISIN AT0000999982