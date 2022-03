Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt um 1,53 Prozent höher

Die Wiener Börse hat sich am Montag mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Für Rückenwind sorgte wie bereits am Freitag die Hoffnung auf ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine. Der heimische Leitindex ATX schloss um 1,53 Prozent höher bei 3.227,77 Einheiten. Der ATX Prime gewann 1,51 Prozent auf 1.628,88 Zähler hinzu.

Rund zweieinhalb Wochen nach der Invasion in die Ukraine durch Russland begannen am Montag neue Friedensverhandlungen der beiden Staaten. Die Gespräche seien nach Angaben aus Kiew zwar unterbrochen worden, sollen an diesem Dienstag aber fortgesetzt werden. Datenseitig gab es indes keine wichtigen Impulsgeber.

ISIN AT0000999982