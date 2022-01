Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt um 2,7 Prozent leichter

Die Wiener Börse hat am Freitag deutliche Verluste verzeichnet. Europaweit sorgten die anhaltenden Sorgen vor einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank für schlechte Stimmung an den Märkten. Der ATX schloss mit einem satten Minus von 2,68 Prozent bei 3.860,25 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime ging um deutliche 2,61 Prozent leichter bei 1.935,80 Einheiten aus dem Handel.

Zwar spiele laut Marktteilnehmern die Corona-Pandemie an den Finanzmärkten mittlerweile keine große Rolle mehr. Jedoch rücken damit andere Risikofaktoren in den Vordergrund. Vor allem die sehr hohe Inflation und die damit verbundene Erwartung einer restriktiveren Geldpolitik treibt die Anleger um. Die Experten der Helaba nennen zudem die geopolitischen Spannungen als weiteren Belastungsfaktor an den Börsen.

