Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt um 2,78 Prozent klar höher

Die Wiener Börse hat am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft und mit satten Zuwächsen geschlossen. Der ATX steigerte sich um 2,78 Prozent auf 3.228,30 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich am Berichtstag um 2,56 Prozent auf 1.630,56 Zähler. In der Vorwoche war es für den heimischen Leitindex noch um mehr als neun Prozent nach unten gegangen, weswegen weiterhin von einer Erholungsrally zu sprechen war.

Am zweiten Handelstag der Woche rückten die Turbulenzen im Finanzsektor zunehmend in den Hintergrund. Die Credit Suisse-Notrettung in Form einer Übernahme durch die UBS dürfte für Experten zwar thematisch nicht vom Tisch sein, allerdings verlagert sich mit der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am morgigen Mittwoch die Aufmerksamkeit auf die Wochenmitte.

sto/spa

ISIN AT0000999982