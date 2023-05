Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schwach bei 3.185,77 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Freitag-Schluss (3.258,65) um 72,88 Punkte oder 2,24 Prozent auf 3.185,77 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 1,99 Prozent oder 32,67 Punkten bei 1.610,57 Einheiten.

Nach verhaltenem Verlauf drehte der ATX am Nachmittag deutlicher ins Minus. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach dem verlängerten Wochenende klar im roten Bereich. Marktbeobachter verwiesen auch auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der in den kommenden Tagen anstehenden Notenbank-Entscheidungen. Am Mittwoch tagt die US-Notenbank Fed und am Donnerstag der Rat der Europäischen Zentralbank.

Der Markt rechne fest mit einer Erhöhung um weitere 0,25 Prozentpunkte in den USA, hieß es von Experten. Für die Eurozone stellt sich die Frage, ob es ebenfalls die 0,25 Punkte seien oder eben doch der große Zinsschritt komme.

Neue Inflationsdaten unterstrichen den Handlungsbedarf. Die Inflation in der Eurozone hatte sich im April wieder etwas verstärkt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresvergleich um 7,0 Prozent. Im März war die Rate noch deutlich zurückgegangen. Analysten hatten für April mit einer unveränderten Rate gerechnet.

ger/kat

ISIN AT0000999982