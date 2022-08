Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schwächer bei 2.996,08 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Montag-Schluss (3.016,04) um 19,96 Punkte oder 0,66 Prozent auf 2.996,08 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,65 Prozent oder 9,86 Punkten bei 1.514,60 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich im roten Bereich. Vor allem die Spannungen zwischen China und den USA wegen Taiwan, die bereits die asiatischen Börsen belastet hatten, drückten auf die Stimmung.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist zu einem Besuch in Taiwan eingetroffen. Ihr Flugzeug landete am Dienstagabend in der Hauptstadt Taipeh. Die Spitzenpolitikerin setzte sich damit über Warnungen aus China hinweg, das die demokratische Insel als Teil der Volksrepublik ansieht. Kurz vor dem Eintreffen Pelosis überflogen chinesische Kampfflugzeuge nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens den Meeresweg der Taiwanstraße.

Unter den heimischen Einzelwerten sorgten zudem die laufende Berichtssaison sowie einige Analystenkommentare für Bewegung.

ISIN AT0000999982