Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schwächer bei 3.124,52 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Montag-Schluss (3.148,32) um 23,8 Punkte oder 0,76 Prozent auf 3.124,52 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,70 Prozent oder 11,16 Punkten bei 1.583,96 Einheiten.

Marktbeobachter sprachen aber von einem feiertagsbedingt eher ruhigen und umsatzschwachen Geschäft. Begründet wurden die Kursverluste am Markt vor allem von enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Prognosen der Analysten zurück.

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August hingegen überraschenderweise aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte auf minus 12,3 Zähler. Analysten hatten mit einer erneuten Verschlechterung auf im Schnitt minus 14,9 Punkte gerechnet.

Am Nachmittag rückten aktuelle US-Daten in den Fokus: Die Einfuhrpreise sind zurückgegangen und die Umsätze des Einzelhandels stärker als erwartet gestiegen. Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im August jedoch weiter verschlechtert.

