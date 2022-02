Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schwächer bei 4.017,14 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Freitag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Donnerstag-Schluss (4.053,14) um 36,00 Punkte oder 0,89 Prozent auf 4.017,14 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,74 Prozent oder 15,1 Punkten bei 2.013,21 Einheiten. Unter den größeren Verlierern fanden sich die heimischen Bankwerte.

Belastend wirkten zu Wochenschluss laut Marktbeobachtern vor allem die anhaltenden Zinssorgen. Aber auch auf die Spannungen in der Ukraine wurde von Börsianer verwiesen. Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Jänner auf hohem Niveau stärker als erwartet, war am Donnerstag bekannt geworden. Druck kam zuletzt vor allem auf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli.

Am Nachmittag rückten zudem aktuelle US-Wirtschaftsdaten ins Blickfeld der Anleger. Die hohe Inflation belastet zunehmend die Stimmung der US-Verbraucher. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel von Jänner auf Februar um 5,5 Punkte auf 61,7 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlich höheren Indikatorstand von 67,0 Punkten gerechnet.

ger/mik

ISIN AT0000999982