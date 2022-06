Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sehr fest bei 2.967,94 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Freitag mit sehr fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Donnerstag-Schluss (2.915,44) um 52,5 Punkte oder 1,80 Prozent auf 2.967,94 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 1,68 Prozent oder 24,87 Punkten bei 1.502,50 Einheiten.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Erholung nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen. Unterstützung kam von guten Übersee-Vorgaben. So zeigten sich die Märkte in Asien vor dem Wochenende mit Kurszuwächsen und auch die Wall Street tendierte klar fester. Marktbeobachter halten es derzeit für denkbar, dass die US-Notenbank auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte, sollte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen und die Inflation sich etwas abkühlen.

Auch aktuelle Konjunkturnachrichten fanden Beachtung: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni aus Sorge über die Energieversorgung spürbar eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Monatsvergleich um 0,7 Punkte auf 92,3 Zähler. Analysten hatten zwar mit einer Eintrübung gerechnet, allerdings nur mit einer leichten auf 92,8 Punkte. Belastet durch die hohe Inflation ist zudem die Stimmung der US-Verbraucher im Juni auf ein Rekordtief gefallen.

ger/mik

ISIN AT0000999982